Arcsa pide reportar síntomas por el uso de pasta de dientes con fluoruro de estaño

Arcsa alertó de posibles riesgos por uso de una pasta dental.

El uso de una pasta de dientes podría ocasionar riesgos en la salud, según alertó la Agencia Nacional de Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria (Arcsa) este jueves 7 de agosto de 2025.

Una notificación sanitaria internacional, originada en Brasil, motivó el monitoreo del producto en territorio ecuatoriano.

Aunque la alerta por fluoruro de estaño en la pasta de dientes se activó en Ecuador el 7 de julio de 2025, este jueves Arcsa listó los síntomas que podrían presentarse por su uso.

De acuerdo con el ente de control, la crema dental Colgate Total Clean Mint podría ocasionar daños a la salud de quienes la utilicen.

Quienes la hayan utilizado y presenten alguno de estos síntomas deben registrar la alerta en la Arcsa:

Irritación bucal

Inflamación en encías

Dolor bucal

Sensibilidad dental

Sangrado

Aftas o forúnculos

Pasos para reportar irregularidades

Los ciudadanos pueden denunciar irregularidades sanitarias en establecimientos comerciales, productos, restaurantes o cafeterías mediante la aplicació Arcsa Móvil.

Estos son los pasos que debe seguir: