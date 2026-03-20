CNE suspenderá servicios en línea los días 20 y 21 de marzo del 2026

Servicios en línea del CNE se supenderán por más de 24 horas

Desde el viernes 20 hasta el sábado 21 de marzo el Consejo Nacional Electoral (CNE) suspenderá varios servicios en línea.

La entidad informó que debido a un "mantenimiento programado para fortalecer los servicios tecnológicos" se suspenderán varios trámites en línea.

Los servicios estarán suspendidos desde las 17:00 de este viernes hasta las 23:59 del día sábado.

Entre los servicios suspendidos están: