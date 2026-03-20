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CNE suspenderá servicios en línea los días 20 y 21 de marzo del 2026

Los servicios estarán suspendidos desde las 17:00 de este viernes hasta las 23:59 del día sábado.

Servicios en línea del CNE se supenderán por más de 24 horas

CNE

Autor

Bayron Manzaba

Actualizada:

20 mar 2026 - 15:07

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Desde el viernes 20 hasta el sábado 21 de marzo el Consejo Nacional Electoral (CNE) suspenderá varios servicios en línea.

La entidad informó que debido a un "mantenimiento programado para fortalecer los servicios tecnológicos" se suspenderán varios trámites en línea.

Los servicios estarán suspendidos desde las 17:00 de este viernes hasta las 23:59 del día sábado.

Entre los servicios suspendidos están:

  • Consulta de multas
  • Certificado de votación
  • Reclamos administrativos al Registro Electoral
  • Inscripción de extranjeros
  • Validación de Certificados del Registro Electoral

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