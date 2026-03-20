CNE suspenderá servicios en línea los días 20 y 21 de marzo del 2026
Los servicios estarán suspendidos desde las 17:00 de este viernes hasta las 23:59 del día sábado.
Servicios en línea del CNE se supenderán por más de 24 horas
CNE
Compartir
Actualizada:
20 mar 2026 - 15:07
Desde el viernes 20 hasta el sábado 21 de marzo el Consejo Nacional Electoral (CNE) suspenderá varios servicios en línea.
La entidad informó que debido a un "mantenimiento programado para fortalecer los servicios tecnológicos" se suspenderán varios trámites en línea.
Los servicios estarán suspendidos desde las 17:00 de este viernes hasta las 23:59 del día sábado.
Entre los servicios suspendidos están:
- Consulta de multas
- Certificado de votación
- Reclamos administrativos al Registro Electoral
- Inscripción de extranjeros
- Validación de Certificados del Registro Electoral
Compartir