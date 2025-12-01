Tanquero de combustible se volcó en la vía Calacalí – La Independencia este lunes

El fuego consumió un tanquero de combustible en San Miguel de Los Bancos

El volcamiento de un tanquero con combustible en San Miguel de Los Bancos generó alarma la mañana de este lunes 1 de diciembre del 2025. El vehiculo pesado fue consumido por el fuego.

De acuerdo al reporte del ECU 911, el siniestro de tránsito ocurrió a las 08:15 de este lunes en el kilómetro 37 de la vía Calacalí – La Independencia, a la altura del puente de Mulaute.

En las imágenes difundidas en las redes sociales se observa al tanquero afectado por el fuego y la vía se convirtió en un camino de fuego producto del combustible derramado y la explosión del automotor.

Hasta las 12:00 no se han reportado personas heridas ni fallecidas. En la emergencia también se afectó un poste de energía eléctrica.

El personal de la Policía Nacional, del Cuerpo de Bomberos Los Bancos y de Santo Domingo se desplegaron en la zona para controlar las llamas y atender a las personas afectadas.