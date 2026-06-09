UE expresa preocupación y exige investigar la muerte de la activista Monika Silva

El Gobierno ecuatoriano maneja la hipótesis de un suicidio de Monika Silva

La delegación de la Unión Europea en Ecuador pidió este martes, 9 de junio del 2026, a las autoridades de ese país investigar de manera "independiente" y "transparente" la muerte de una activista polaca que denunciaba casos de corrupción en la provincia de Santa Elena.

El lunes la policía halló el cuerpo de Monika Silva Koniuszek con una lesión en el cuello, dentro de su vivienda en el balneario de Montañita, en la provincia de Santa Elena.

Silva, madre de dos niñas, denunciaba casos de corrupción en municipios de Santa Elena relacionados con el tráfico de tierras y afectaciones al medioambiente.

También exigía justicia por la muerte de un periodista comunitario de la provincia que indagaba casos similares.

La Unión Europea exige una investigación transparente

La UE expresó en un comunicado "su profunda preocupación por la muerte de la ciudadana europea y activista contra la corrupción Monika Silva".

"Instamos a las autoridades competentes a llevar a cabo una investigación rápida, exhaustiva, independiente y transparente" para esclarecer las causas de la muerte de Silva, agregó la UE.

El ministro del Interior, John Reimberg, descartó el martes un posible asesinato, aunque dijo que esperan los resultados de la autopsia.

"Se presume que la señora murió de suicidio" por los indicios encontrados en la vivienda, dijo Reimberg en una entrevista radial.

Meses atrás, Silva había denunciado amenazas de muerte en su contra.