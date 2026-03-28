Un día más de feriado para Cotopaxi durante la próxima Semana Santa

El Cotopaxi es uno de los volcanes activos más altos del mundo y el segundo de mayor altura en Ecuador (5 897 msnm). En su planicie se encuentra el Parque Nacional Cotopaxi.

El feriado de Semana Santa de 2026 sumará un día más de asueto en Cotopaxi. Así lo decidió el presidente de Ecuador, Daniel Noboa, al firmar el decreto No. 346, con el cual se incluye al jueves 2 de abril en el calendario de feriados de este año para el país.

Según el decreto firmado por el Primer Mandatario el pasado 27 de marzo de 2026, el 1 de abril se celebra la provincialización cotopaxense, motivo por el cual su Gobernador, Nelson Sánchez, solicitó que se traslade el feriado del 1 de abril al 2 de abril y así conmemorar los 175 años de provincialización de Cotopaxi.

“En ejercicio de las atribuciones conferidas por el numeral 5 del artículo 147 de la Constitución de la República del Ecuador, decreta, trasladar el día de descanso obligatorio local que corresponde a la provincia de Cotopaxi, del miércoles 1 de abril de 2026 al jueves 2 de abril de 2026 en atención a que el feriado por Viernes Santo tendrá lugar el 3 de abril de 2026”, reza el documento presidencial.

Se añade, además, que durante la suspensión de la jornada laboral, se garantizará la prestación continua de los servicios públicos, tales como agua potable, energía eléctrica, salud, bomberos, terminales aéreas, terrestres y fluviales; así como servicios bancarios. “Las máximas autoridades de las instituciones, entidades y organismos del sector público dispondrán que se cuente con el personal mínimo indispensable para atender adecuadamente las demandas de la ciudadanía”, detalla el comunicado.

Para este año, Ecuador estableció el siguiente calendario de feriados nacionales:

Año Nuevo: jueves 1 de enero. (El presidente Noboa le sumó el viernes 2 de enero a este feriado)

Carnaval: lunes 16 y martes 17 de febrero.

Viernes Santo: viernes 3 de abril.

Día del Trabajo: viernes 1 de mayo.

Batalla de Pichincha: domingo 24 de mayo, que se traslada al lunes 25 de mayo.

Primer Grito de la Independencia: lunes 10 de agosto.

Independencia de Guayaquil: viernes 9 de octubre.

Día de los Difuntos e Independencia de Cuenca: lunes 2 de noviembre y martes 3 de noviembre.

Navidad: viernes 25 de diciembre.

Según el Viceministerio de Turismo, el pasado feriado de Carnaval se registró un gasto turístico de USD 81,9 millones, lo que representa un crecimiento del 11,8% en comparación con 2025 y del 27,9% frente a 2024. La ocupación hotelera alcanzó el 49,6%, superando el 45,0% registrado en 2025 y el 41,5% de 2024.

Entre los mayores beneficiados del movimiento turístico estuvieron las provincias de Pichincha, con USD 19,6 millones; Santa Elena, con USD 8,5 millones; Azuay, con USD 8,0 millones; Tungurahua, con USD 7,5 millones; y Manabí, con USD 4,7 millones.