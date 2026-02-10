Avión con 55 personas a bordo se estrella en playa de Somalia sin causar víctimas

Un avión transportando hasta 50 personas en la costa tras desviarse de la pista durante un aterrizaje forzoso de emergencia en el principal aeropuerto de Somalia en Mogadiscio.

Un avión de pasajeros con 55 personas a bordo se salió de la pista y terminó en una playa cercana al de Mogadiscio, la capital de Somalia, durante un aterrizaje de emergencia tras reportar una falla técnica minutos después del despegue, informaron autoridades locales.

Un avión de pasajeros con 55 personas a bordo se salió de la pista y terminó en una playa cercana al Aeropuerto Internacional Aden Adde de Mogadiscio, la capital de Somalia, durante un aterrizaje de emergencia tras reportar una falla técnica minutos después del despegue, informaron autoridades locales.

La aeronave, un Fokker 50 operado por la aerolínea Starsky Airline, intentó regresar al aeropuerto ante el problema mecánico, pero al aterrizar se salió de la pista y se desplazó hasta la franja costera del océano Índico, según confirmó la Autoridad de Aviación Civil de Somalia.

Las equipos de emergencia y rescate respondieron rápidamente y evacuaron a todos los pasajeros y a la tripulación sin víctimas mortales, dijo la autoridad aeronáutica. Las operaciones en el aeropuerto se vieron momentáneamente afectadas mientras se aseguraba la zona.

Autoridades somalíes han abierto una investigación oficial para esclarecer las causas del accidente y determinar por qué la aeronave no logró detenerse dentro de la pista disponible durante el intento de aterrizaje.

La aeronave, un Fokker 50 operado por la aerolínea Starsky Airline, intentó regresar al aeropuerto ante el problema mecánico, pero al aterrizar se salió de la pista y se desplazó hasta la franja costera del océano Índico, según confirmó la Autoridad de Aviación Civil de Somalia.

Los equipos de emergencia y rescate respondieron rápidamente y evacuaron a todos los pasajeros y a la tripulación sin víctimas mortales, dijo la autoridad aeronáutica. Las operaciones en el aeropuerto se vieron momentáneamente afectadas mientras se aseguraba la zona.

Autoridades somalíes han abierto una investigación oficial para esclarecer las causas del accidente y determinar por qué la aeronave no logró detenerse dentro de la pista disponible durante el intento de aterrizaje.