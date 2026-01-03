Suscríbete a nuestras notificaciones para recibir las últimas noticias y actualizaciones.

Internacional

'Nos han atacado, pero no nos doblegarán', dice el Ministro de Defensa de Venezuela

Vladimir Padrino López, ministro de Defensa de Venezuela, calificó de 'acción criminal', la intervención de EE.UU. en su país. 

En Fuerte Tiuna, Venezuela, así quedaron los edificios luego del ataque de Estados Unidos.

AFP

Autor

Pablo Campos

Actualizada:

03 ene 2026 - 05:49

Unirse a Whatsapp

El ministro de Defensa de Venezuela, Vladimir Padrino López, se pronunció luego de la intervención armada de Estados Unidos a su país. En la madrugada del sábado 3 de enero, el presidente norteamericano Donald Trump, anunció un ataque a gran escala a suelo venezolano. 

"El pueblo venezolano ha sido objeto de la más criminal acción. Hasta el momento la barbarie se ha tomado Fuerte Tiuna, Caracas, Miranda, La Guaira. Hubo ataques con misiles y cohetes en urbanizacione. Estamos levantando la información de heridos y muertos", dijo el ministro de Nicolás Maduro. 

Según López, el pueblo venezolano eleva la más contundente denuncia ante la comunidad internacional para que se condene al Gobierno Norteamericano por la flagrante violación  de la carta de las Naciones Unidas y del Derecho internacional

"Esto responde a la insaciable codicia de nuestros recursos. Esta acción pisotea el derecho inalienable a la autodeterminación de los pueblos, a su capacidad para tomar sus propias decisiones", añadió Vladimir Padrino López.  

 

