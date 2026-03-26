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Internacional

Irán respondió al plan de EE.UU. a través de mediador y espera respuesta

La respuesta de la República Islámica habría sido transmitida el miércoles por la noche a través de intermediarios.

Irán contestó oficialmente a una propuesta estadounidense de 15 puntos para poner fin a la guerra que le hizo llegar Paquistán

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Teherán, Irán .AFP

Actualizada:

26 mar 2026 - 10:40

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Irán contestó oficialmente a una propuesta estadounidense de 15 puntos para poner fin a la guerra que le hizo llegar Pakistán, país mediador, y ahora espera una respuesta, informó este jueves una fuente a la agencia iraní Tasnim.

"La respuesta de Irán al plan de 15 puntos propuesto por Estados Unidos fue transmitida ayer en la noche (miércoles) a través de intermediarios e Irán espera que la otra parte se pronuncie", declaró la fuente, sin dar más precisiones.