Irán respondió al plan de EE.UU. a través de mediador y espera respuesta

Irán contestó oficialmente a una propuesta estadounidense de 15 puntos para poner fin a la guerra que le hizo llegar Paquistán

Irán contestó oficialmente a una propuesta estadounidense de 15 puntos para poner fin a la guerra que le hizo llegar Pakistán, país mediador, y ahora espera una respuesta, informó este jueves una fuente a la agencia iraní Tasnim.

"La respuesta de Irán al plan de 15 puntos propuesto por Estados Unidos fue transmitida ayer en la noche (miércoles) a través de intermediarios e Irán espera que la otra parte se pronuncie", declaró la fuente, sin dar más precisiones.