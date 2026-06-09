Suscríbete a nuestras notificaciones para recibir las últimas noticias y actualizaciones.

No, gracias Suscribirse

Debes habilitar las notificaciones en tu dispositivo para suscribirte a las últimas noticias.

Cerrar
Teleamazonas
Teleamazonas En directo
Notificaciones Buscar
Internacional

Ocho muertos en un bombardeo israelí contra la ciudad libanesa de Tiro

Un bombardeo israelí contra la ciudad de Tiro, en el sur de Líbano, dejó al menos ocho muertos y 32 heridos.

Israel bombardea el sur de Líbano

Redes Sociales

Autor

Beirut, Líbano. AFP

Actualizado:

09 jun 2026 - 07:38

Unirse a Whatsapp

Al menos ocho personas murieron y 32 resultaron heridas este martes en un ataque israelí contra la ciudad de Tiro, en el sur de Líbano, indicó el ministerio libanés de Sanidad.

El ataque se produjo poco antes de que un portavoz del ejército israelí emitiera una orden de evacuación para toda la ciudad y sus alrededores, en previsión de bombardeos contra objetivos del movimiento Hezbolá, según la agencia estatal NNA.

Te puede interesar