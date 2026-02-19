El presidente Trump inaugura la Junta de Paz para Gaza este jueves 19 de febrero

Donald Trump lidera la conformación de la Junta de Paz para Gaza.

El presidente estadounidense, Donald Trump, se reúne, este jueves 19 de febrero de 2026, con sus aliados para inaugurar la 'Junta de Paz para Gaza'.

Alrededor de dos docenas de líderes mundiales, entre ellos el argentino Javier Milei, así como otros altos cargos, estarán en Washington para el despegue de una institución que podría hacerle la competencia a Naciones Unidas.

Resalta la ausencia de dirigentes europeos, que habitualmente se suman a las iniciativas estadounidenses.

La 'Junta de Paz' se conformó después de que el gobierno de Trump, en colaboración con Catar y Egipto, negociara en octubre pasado un alto el fuego para poner fin a dos años de guerra devastadora en Gaza.

Estados Unidos afirma que el plan ha entrado ahora en su segunda fase, centrado en el desarme de Hamás, el grupo armado palestino cuyo ataque del 7 de octubre de 2023 contra Israel desencadenó una ofensiva masiva.

El ministerio de Salud de Gaza, que opera bajo la autoridad de Hamás, afirma que al menos 601 personas han muerto a manos de las fuerzas israelíes desde el inicio de la tregua. Israel acusa al mismo tiempo al movimiento armado de haber matado al menos un soldado.

Promesas de inversiones

En esta inauguración de la 'Junta de Paz', se espera que Trump detalle promesas de inversiones de más de 5 000 millones de dólares para Gaza, donde la inmensa mayoría de los edificios yace en ruinas y el magnate inmobiliario convertido en presidente ha sugerido reconvertir el área en complejos turísticos.

La reunión también estudiará cómo poner en marcha la Fuerza Internacional de Estabilización que se encargará de garantizar la seguridad en Gaza.

Uno de los actores clave será Indonesia, el país con mayor población musulmana del mundo, que ha dicho que está listo para enviar hasta 8 000 efectivos a Gaza si se confirma la creación de la fuerza.

El presidente indonesio, Prabowo Subianto, participará en la reunión inaugural en Gaza, tras sumarse al acto de lanzamiento en el Foro Económico Mundial en Davos, Suiza, el mes pasado.

La reunión tendrá lugar en el Instituto de la Paz de Estados Unidos, rebautizado por Trump con su nombre.

Según los términos establecidos por la Casa Blanca, Trump tendrá poder de veto sobre la 'Junta de Paz' y podrá seguir al frente de ella incluso después de dejar el cargo.

Los países que deseen permanecer de forma permanente más allá del mandato inicial de dos años deberán pagar 1 000 millones de dólares.

Funcionarios estadounidenses afirman que la reunión, del jueves 19 de febrero, se centra en Gaza, pero admiten que la 'Junta de Paz' podría ocuparse de otros focos de tensión en el mundo.

Trump ha criticado repetidamente a Naciones Unidas desde hace años, y ha recortado las contribuciones estadounidenses, claves para el funcionamiento de la organización.