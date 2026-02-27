La comprometedora foto de Stephen Hawking que lo vincula con Epstein; familia reacciona

Epstein se promocionó como un filántropo de la ciencia

La imagen muestra al reconocido físico mundial Stephen Hawking sonriendo frente a dos mujeres en bikini, y fue publicada en los documentos de Jeffrey Epstein del Departamento de Justicia de Estados Unidos.

La imagen ha causado revuelo mundial y ha sido señalada como "conducta inapropiada" del fallecido físico.

La familia de Hawking no tardó en reaccionar y ha criticado duramente las acusaciones de "conducta inapropiada" tras la publicación de la foto.

Un representante de la familia dijo: "El profesor Hawking hizo algunas de las mayores contribuciones a la física en el siglo XX y al mismo tiempo fue el sobreviviente más longevo conocido de la enfermedad de la neurona motora, una condición debilitante que lo dejó dependiente de un respirador, un sintetizador de voz, una silla de ruedas y atención médica las 24 horas del día".

"Cualquier acusación de comportamiento inapropiado", añadieron, "es errónea y descabellada". La familia destacó la dignidad de Hawking y el respeto que recibió de todo el mundo.

La foto es real

La foto que se ha viralizado en redes tras la relevación de miles de documentos del caso Epstein, es un registro de marzo de 2006, cuando Hawking asistió a la conferencia "Energía del espacio vacío que no es cero" en el Ritz-Carlton de St. Thomas, un complejo turístico de lujo en las Islas Vírgenes, donde Epstein organizó reuniones académicas.

En ese año Hawking dio una charla sobre cosmología cuántica, informó el Express.

La foto mostraba a Hawking en un ambiente soleado, con un colorido cóctel en la mano. Dos mujeres en traje de baño estaban de pie a cada lado, reflejando la atmósfera relajada del resort junto a la playa, sin ningún escándalo montado.

También existen fotos anteriores de Hawking donde se incluye una barbacoa en la playa, un momento de despreocupación que un fotógrafo local registró.

Además, en ese encuentro académico se organizó un recorrido submarino personalizado por el fondo marino de Little Saint James para Hawking, quien nunca había explorado aguas submarinas debido a su enfermedad de la neurona motora.

Mención en documentos Epstein

Los documentos difundidos por la justicia de EE.UU. revelan que Hawking fue mencionado al menos 250 veces. Ninguna de esas referencias sugería ninguna irregularidad.

Por su parte, el interés de Epstein por la ciencia era palpable y estaba bien documentado. Su reputación como mecenas de la ciencia no fue cuestionada universalmente hasta que se presentaron sus cargos penales.