José Suing: 'a Mario Godoy le cubre el principio de inocencia'

José Suing, presidente de la Corte Nacional de Justicia, habla sobre el caso de Mario Godoy, titular de la Judicatura.

El presidente de la Corte Nacional de Justicia (CNJ), José Suing, indicó este lunes 5 de enero del 2026 que no sugerirá la salida de Mario Godoy del Consejo de la Judicatura. En declaraciones exclusivas en el programa De Lunes a Lunes, de Teleamazonas, indicó que el titular de la Judicatura, “está protegido por el principio de inocencia”.

Suing puso énfasis en la independencia de los jueces, el respeto al debido proceso y el principio de inocencia que, dijo, aún ampara a Mario Godoy, funcionario cuestionado por denuncias de presunto tráfico de influencias al interior de la función judicial.

El presidente de la CNJ afirmó que es pertinente que la Asamblea Nacional de paso al pedido de Mario Godoy de defenderse en el juicio político que se tramita en su contra. “Creo que todavía le cubre el principio de inocencia y tenemos que pensar en el debido proceso y el derecho a la defensa que le asiste al doctor Godoy”, indicó.

Aunque admitió que se puede debatir la posibilidad de que Godoy dé un paso al costado, insistió en que cualquier decisión debe sustentarse en resoluciones formales y no en presunciones.

Sobre las denuncias cruzadas entre Mario Godoy y el exjuez anticorrupción, Carlos Serrano, Suing señaló que se debe dar un compás de espera mientras avanzan las investigaciones. Indicó que, de tratarse de posibles responsabilidades penales, estas deberán resolverse en las instancias correspondientes y con base en hechos concretos.

No hubo alertas sobre Godoy

Suing reconoció que existe un conflicto abierto en la Judicatura, pero señaló que, desde su rol como titular de la Corte Nacional de Justicia, su prioridad es resguardar la independencia judicial.

Al ser cuestionado sobre la inclusión de Mario Godoy en las ternas para presidir la Judicatura, explicó que realizó un perfilamiento de los candidatos con base en sus hojas de vida y su trayectoria profesional, tanto en el ejercicio de cargos públicos como en la docencia universitaria.

Aseguró que los perfiles evaluados cumplían con los requisitos y que, en ese análisis, no se evidenciaron elementos relacionados con la defensa de casos de narcotráfico u otros conflictos que impidieran su postulación.

Un pacto para tomarse la justicia

El titular de la Corte Nacional de Justicia indicó que desconoce de un pacto político para tomarse la justicia en el país. “No conozco del pacto ni me prestaría para una cosa de esa naturaleza”, señaló.

“He escuchado que la doctora (Alexandra) Villacís, que es la alterna del presidente ha sido abordada o formaría parte de un proceso de estrategia política para tomarse la justicia, pero no conozco en particular sobre aquello”, enfatizó. Y recalcó que él “no ha entrado en un proceso de negociación política sobre el tema”.

Suing también recordó que en procesos anteriores de designación de autoridades judiciales existieron cuestionamientos por supuestas cercanías políticas, como ocurrió con la exvocal Dunia Martínez, lo que, según dijo, evidencia que las críticas no son nuevas en este tipo de nombramientos.

Finalmente, el presidente de la Corte Nacional aseguró contar con el respaldo del pleno de la CNJ y afirmó que, si ese organismo considera que no debe continuar al frente de su encargo, "no tengo problema en dar un paso al costado"