Dictan nueva orden de prisión preventiva para Aquiles Alvarez por manipulación de grillete

El juez dicta nueva orden de prisión preventiva para el alcalde de Guayaquil Aquiles Alvarez por el delito de incumplimiento de decisiones legítimas de autoridad competente.

El fallo se dictó la tarde de este lunes 16 de marzo del 2026, tras la instalación vía telemática de la audiencia de formulación de cargos en una dependencia de la Corte de Justicia del Guayas.

La Fiscalía anunció que el juez titular de la Unidad Judicial Multicompetente de Samborondón, Ítalo Alonso Zambrano Reyna que lleva la causa acogió los elementos de convicción presentados por la Fiscalía.

La audiencia que se intentó instalar el pasado viernes 13 de marzo resultó fallida por la inasistencia de la abogada de Alvarez, que posteriormente fue multada por el juez Zambrano.

Este caso de incumplimiento está relacionado con el retiro del grillete electrónico que portaba Alvarez, como parte de las medidas cautelares que se dictaron en su contra por el caso Triple A.

Alvarez además está procesado por el caso Goleada, por el que cumple prisión primero en la cárcel de Latacunga y ahora en la cárcel del Encuentro en Santa Elena, desde el pasado 11 de febrero.