Posesionan a miembros de la Junta de Política y Regulación Financiera y Monetaria

El presidente de la Asamblea Nacional, Niels Olsen, tomó el juramento de rigor a los cinco miembros de la Junta de Política y Regulación Financiera y Monetaria de Ecuador.

La mañana de este martes 16 de septiembre el Pleno del Legislativo con 80 votos a favor designó a las autoridades que estarán en sus cargos entre dos y cinco años.

La moción de designación fue presentada al Pleno por la asambleísta oficialista, Nathaly Farinango y que contó con el respaldo de toda su bancada más los aliados de Pachakutik.

Los nuevos miembros designados son: