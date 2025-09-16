Posesionan a miembros de la Junta de Política y Regulación Financiera y Monetaria
Niels Olsen tomó el juramento de rigor a los cinco miembros de la Junta de Política y Regulación Financiera y Monetaria.
16 sep 2025 - 12:15
El presidente de la Asamblea Nacional, Niels Olsen, tomó el juramento de rigor a los cinco miembros de la Junta de Política y Regulación Financiera y Monetaria de Ecuador.
La mañana de este martes 16 de septiembre el Pleno del Legislativo con 80 votos a favor designó a las autoridades que estarán en sus cargos entre dos y cinco años.
La moción de designación fue presentada al Pleno por la asambleísta oficialista, Nathaly Farinango y que contó con el respaldo de toda su bancada más los aliados de Pachakutik.
Los nuevos miembros designados son:
- Gustavo Camacho ( estará cuatro años en funciones)
- Silvia Daniela Moya (estará tres años en funciones)
- Roberto Basante (estará tres años en funciones)
- María Camacho (estará dos años en funciones)
- Jennifer Rubio Abril ( estará dos años en funciones)
