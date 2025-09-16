Suscríbete a nuestras notificaciones para recibir las últimas noticias y actualizaciones.

No, gracias Suscribirse

Debes habilitar las notificaciones en tu dispositivo para suscribirte a las últimas noticias.

Cerrar
Teleamazonas
Teleamazonas En directo
Notificaciones Buscar
Política

Posesionan a miembros de la Junta de Política y Regulación Financiera y Monetaria

Niels Olsen tomó el juramento de rigor a los cinco miembros de la Junta de Política y Regulación Financiera y Monetaria.

Pleno del Legislativo nombra a miembros de Junta Política y Regulación Monetaria

Asamblea Nacional

Autor

Redacción Teleamazonas.com

Actualizada:

16 sep 2025 - 12:15

Unirse a Whatsapp

El presidente de la Asamblea Nacional, Niels Olsen, tomó el juramento de rigor a los cinco miembros de la Junta de Política y Regulación Financiera y Monetaria de Ecuador.

La mañana de este martes 16 de septiembre el Pleno del Legislativo con 80 votos a favor designó a las autoridades que estarán en sus cargos entre dos y cinco años.

La moción de designación fue presentada al Pleno por la asambleísta oficialista, Nathaly Farinango y que contó con el respaldo de toda su bancada más los aliados de Pachakutik.

Los nuevos miembros designados son:

  • Gustavo Camacho ( estará cuatro años en funciones)
  • Silvia Daniela Moya (estará tres años en funciones)
  • Roberto Basante (estará tres años en funciones)
  • María Camacho (estará dos años en funciones)
  • Jennifer Rubio Abril ( estará dos años en funciones)

Te puede interesar