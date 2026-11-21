La cédula o el pasaporte pueden estar vencidos, siempre que los datos y la fotografía sean legibles.

El próximo domingo 29 de noviembre de 2026, los ecuatorianos acudirán a las urnas para las Elecciones Seccionales y del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs).

Ante las dudas de los ciudadanos, el Consejo Nacional Electoral (CNE) aclaró que no se podrá votar únicamente con la cédula digital.

Vinicio Bermeo, director provincial del Consejo Nacional Electoral (CNE), explicó en entrevista con un medio local, que el Código de la Democracia no contempla expresamente la versión digital como documento habilitante para sufragar.

El artículo 12 establece como documentos para verificar la identidad del elector la cédula, el pasaporte o el documento de identidad consular.

Por eso, los votantes deberán presentar una identificación en formato físico.

Las Juntas Receptoras del Voto no validarán la identidad mediante una imagen o documento digital mostrado en el teléfono celular.

¿Qué documentos debes llevar para votar?

Los electores podrán presentar uno de estos documentos en formato físico:

Cédula de identidad.

Pasaporte.

Documento de identidad consular.

El CNE ha señalado que la caducidad no impide sufragar, siempre que los datos sean legibles y los miembros de la Junta Receptora del Voto puedan reconocer la fotografía del elector.

¿Qué hacer si necesitas obtener o renovar tu cédula antes de las elecciones?

Si no tienes tu documento físico o necesitas renovarlo, el primer paso es acudir al Registro Civil.

De lunes a viernes, sus agencias atienden de 08:00 a 17:00, sin necesidad de agendar un turno previo para obtener o renovar la cédula.

El segundo paso es aprovechar las jornadas extraordinarias previstas antes de las elecciones. El sábado 28 de noviembre, el Registro Civil atenderá exclusivamente para cedulación, de 08:00 a 17:00, en 40 agencias del país. No se necesitará turno previo.

El tercer paso será acudir a las agencias habilitadas el domingo 29 de noviembre, día de las elecciones. La atención para cedulación será de 08:00 a 12:00, también en 40 agencias y sin agendamiento.

Esta opción permitirá obtener el documento físico durante la jornada electoral, aunque es recomendable realizar el trámite antes del día de los comicios.