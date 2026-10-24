CNE pagará USD 20 a miembros de juntas receptoras del voto mediante tres modalidades

El Consejo Nacional Electoral (CNE) aprobó la incorporación de las transferencias bancarias como una opción para pagar los USD 20 a los ciudadanos que integren las Juntas Receptoras del Voto (JRV) en las elecciones de 2027.

Esta alternativa se sumará a los otros dos mecanismos que el organismo utiliza para entregar la compensación económica.

1. Transferencia bancaria: registro en la página del CNE

Los miembros de las juntas que prefieran recibir el dinero en su cuenta bancaria deberán ingresar a la página web oficial del CNE, www.cne.gob.ec, y registrar voluntariamente sus datos financieros.

Podrán proporcionar información de cuentas de bancos o cooperativas de ahorro y crédito del país.

El registro estará disponible hasta el día de las elecciones.

Los datos ingresados deberán superar los mecanismos de validación establecidos por el organismo electoral para que se pueda utilizar esta modalidad de pago.

2. Cobro por ventanilla: para quienes no tengan cuenta bancaria

El CNE mantendrá el pago por ventanilla para los miembros de las JRV que no tengan una cuenta bancaria, prefieran no registrar sus datos financieros o cuya cuenta no supere las validaciones correspondientes.

Esta opción permitirá recibir la compensación económica sin utilizar la transferencia bancaria.

Los detalles sobre las entidades habilitadas, los documentos requeridos y las fechas de pago deberán consultarse en los canales oficiales del organismo electoral.

3. Pago en sitio: para zonas de difícil acceso

La tercera modalidad será el pago presencial en territorio, dirigido a los miembros de las juntas que se encuentren en zonas de difícil acceso.

Con este mecanismo, el CNE busca facilitar la entrega de los USD 20 en lugares donde el cobro por otras vías puede resultar complicado.

¿Qué deben hacer los miembros de las JRV durante las elecciones?

Además de recibir la compensación, los integrantes de las juntas deben cumplir varias responsabilidades.

Entre ellas están asistir a la capacitación obligatoria, presentarse puntualmente en el recinto electoral con su cédula y nombramiento, y revisar los materiales electorales antes de iniciar la votación.

También deben firmar las actas de instalación al comienzo de la jornada y las actas de escrutinio al finalizar el conteo de votos.

Estas tareas forman parte del proceso de recepción y registro de los sufragios durante las elecciones seccionales y del Cpccs 2027.