Reunión entre Ecuador y Colombia en la CAN se postergó

La reunión entre los vicecancilleres de Ecuador y Colombia que estaba prevista para este miércoles 25 de marzo del 2026 se postergó, según indicó la Cámara Colombo Ecuatoriana de Industria, Comercio e Integración.

Estaba previsto que el encuentro se realice en la sede de la Comunidad Andina de Naciones (CAN) en Perú. De acuerdo con información de la Cámara, las autoridades se reunirán de forma virtual, pero no hay una fecha definida.