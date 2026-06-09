Tres choques complican la movilidad en la av. Simón Bolívar la mañana de este martes 9 de junio
Tres siniestros de tránsito se registraron en la av. Simón Bolívar, en Quito, la mañana de este martes 9 de junio. Hay fuerte congestión.
Un tercer siniestro de tránsito se registró en el puente de Guápulo. Dos vehículos están involucrados.
AMT.
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Actualizado:
09 jun 2026 - 09:40
Tres siniestros de tránsito se registraron en un mismo tramo de la av. Simón Bolívar la mañana de este martes 9 de junio del 2026. Todos ocurrieron a la altura de Guápulo y causaron fuerte congestión vehicular en la zona.
El más reciente se reportó pasadas las 08:30 y ocurrió justo sobre el puente de Guápulo. Un vehículo perdió pista y chocó a tres autos más antes de volcarse sobre la calzada.
Las autoridades cerraron dos carriles de la vía en sentido sur-norte. Las autoridades evalúan si hay personas afectadas.
Buseta volcada en Guápulo
Más temprano, una buseta escolar perdió pista y se volcó en el sector de Guápulo. Las autoridades indicaron que no hubo víctimas, sino solo daños materiales.
el hecho ocurrió cerca de las 08:01, en el sector de Guápulo, a la altura de la intersección entre la avenida Simón Bolívar y la calle Conquistadores.
El reporte preliminar señala que se trató de una pérdida de carril de circulación con volcamiento lateral, que involucró a una furgoneta escolar.
Choque múltiple en Guápulo
El primer siniestro fue un choque múltiple a la altura de Guápulo. En imágenes se observa que una camioneta color blanco quedó volcada sobre el carril izquierdo de la vía, en sentido norte-sur.
Dos grúas acudieron a la zona para retirar dos vehículos livianos que también resultaron afectados por este choque.
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