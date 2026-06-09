Tres choques complican la movilidad en la av. Simón Bolívar la mañana de este martes 9 de junio

Un tercer siniestro de tránsito se registró en el puente de Guápulo. Dos vehículos están involucrados.

Tres siniestros de tránsito se registraron en un mismo tramo de la av. Simón Bolívar la mañana de este martes 9 de junio del 2026. Todos ocurrieron a la altura de Guápulo y causaron fuerte congestión vehicular en la zona.

El más reciente se reportó pasadas las 08:30 y ocurrió justo sobre el puente de Guápulo. Un vehículo perdió pista y chocó a tres autos más antes de volcarse sobre la calzada.

Las autoridades cerraron dos carriles de la vía en sentido sur-norte. Las autoridades evalúan si hay personas afectadas.

Buseta volcada en Guápulo

Más temprano, una buseta escolar perdió pista y se volcó en el sector de Guápulo. Las autoridades indicaron que no hubo víctimas, sino solo daños materiales.

el hecho ocurrió cerca de las 08:01, en el sector de Guápulo, a la altura de la intersección entre la avenida Simón Bolívar y la calle Conquistadores.

El reporte preliminar señala que se trató de una pérdida de carril de circulación con volcamiento lateral, que involucró a una furgoneta escolar.

Choque múltiple en Guápulo

El primer siniestro fue un choque múltiple a la altura de Guápulo. En imágenes se observa que una camioneta color blanco quedó volcada sobre el carril izquierdo de la vía, en sentido norte-sur.

Dos grúas acudieron a la zona para retirar dos vehículos livianos que también resultaron afectados por este choque.