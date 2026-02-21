Dos trágicos siniestros en la madrugada de este sábado dejan fallecidos en Quito

Emergencia por un siniestro de tránsito en el sector La Concepción.

La madrugada de este sábado 21 de febrero estuvo marcada por la tragedia en la capital. Uno de los siniestros se registró a las 03:39 en el sector de El Pinar, en el norte de Quito, específicamente en la intersección de la avenida Mariscal Sucre y Manuel Valdivieso.

De acuerdo con información del ECU 911, el percance vial dejó como saldo una persona fallecida y tres ciudadanos heridos, quienes recibieron atención prehospitalaria en el lugar y posteriormente fueron trasladados a casas de salud para una valoración médica especializada.

Tras la alerta ingresada al sistema de emergencias, se coordinó la movilización de unidades del Cuerpo de Bomberos de Quito, la Policía Nacional y la Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT).

El segundo siniestro ocurrió también durante la madrugada en el sector La Concepción, donde el Cuerpo de Bomberos de Quito informó que brindó atención prehospitalaria a dos personas afectadas. En este caso, lamentablemente, una persona falleció.

Los equipos de primera respuesta informaron que el siniestro involucró el choque entre un automóvil y un camión. Luego de las labores de atención y levantamiento de información, la circulación vehicular en el sector fue habilitada.

Las autoridades reiteraron el llamado a la ciudadanía a conducir con precaución y respetar las señales de tránsito, especialmente durante la madrugada, cuando la visibilidad y las condiciones de la vía pueden representar mayores riesgos.

Las investigaciones continúan para determinar las causas exactas del hecho.