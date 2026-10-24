Halloween para mascotas en Quito: habrá concurso de disfraces y adopciones este 24 de octubre de 2026

UBAween se realizará el sábado 24 de octubre en Quito, con una pasarela de disfraces para mascotas y sus tutores.

Quito se prepara para celebrar Halloween con un evento dedicado a los animales de compañía. Este sábado 24 de octubre de 2026, perros y sus tutores podrán participar en un concurso de disfraces, disfrutar de una pasarela canina y conocer a animales rescatados que buscan un hogar.

Se trata de UBAween, una iniciativa organizada por la Unidad de Bienestar Animal (UBA) del Municipio de Quito. La actividad comenzará a las 10:00 en el parqueadero del Centro Comercial Granados Plaza, ubicado en la avenida 6 de Diciembre.

¿Cómo será el concurso de disfraces para mascotas?

La celebración contará con una pasarela canina en la que los participantes podrán mostrar sus atuendos y competir por premios en dos categorías:

Dúo de miedo: premiará los disfraces que combinen la vestimenta del tutor con la de su mascota

La transformación más creativa: reconocerá los atuendos más originales

Desde personajes clásicos de Halloween hasta propuestas más elaboradas, los asistentes podrán mostrar su creatividad junto a sus animales de compañía.

También habrá una feria de adopción de perros rescatados

Además de los disfraces, UBAween tendrá un espacio para promover la adopción responsable de perros rescatados por el Municipio.

Entre los animales que buscarán una nueva familia estarán Fiona, de dos años, rescatada en Guayllabamba; Joseph, de un año, encontrado tras ser abandonado cerca de la Universidad Central; y Oreo, de ocho meses, cuyos anteriores tutores no pudieron continuar cuidándola debido a una emergencia familiar y Logan, que después de sufrir graves agresiones por parte de su antiguo tutor, logró recuperarse y volver a confiar en las personas.

Logan busca un hogar en Quito tras superar el maltrato. UBA.

El evento también contará con emprendimientos y organizaciones dedicadas al bienestar animal, que presentarán productos, servicios e iniciativas para el cuidado de las mascotas.