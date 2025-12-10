Hotel Le Parc enciende la magia de la Navidad con tradición y el encendido de luces de la época

La ceremonia de encendido fue una velada inolvidable en Hotel Le Parc

El Hotel Le Parc, referente indiscutible del lujo contemporáneo y la hospitalidad de vanguardia en Quito, anuncia oficialmente el encendido de su Navidad.

Este emblemático acto no solo marca el inicio de las celebraciones decembrinas, sino que también corona un año exitoso, definido por la constante innovación y la búsqueda de la excelencia en el servicio.

La ceremonia de encendido fue una velada inolvidable para socios estratégicos como Diners Club, clientes, prensa y amigos de la casa.

El ambiente se llenó de emotividad gracias a la participación especial del Coro D'yapa & son. Esta reconocida agrupación coral mixta, con una trayectoria destacada en festivales y montajes de gran envergadura (como la 9na Sinfonía de Beethoven y Gloria de Vivaldi), deleitó a los asistentes, aportando el toque solemne y artístico a la noche.

Más allá de las luces, esta temporada sirve para celebrar el hito más importante del año en la continua reinvención de Le Parc: la revolución de su oferta de Alimentos y Bebidas, materializada en el lanzamiento de su nueva carta, "Blanc de Blanc".

Diseñada meticulosamente por el Chef Andrés Vera, Gerente de Alimentos y Bebidas del hotel, "Blanc de Blanc" es una oda a la esencia del Mediterráneo. La propuesta se inspira en los pilares fundamentales de esta cocina milenaria —el trigo, la uva y la oliva— elevándolos a través de ingredientes nobles como el aceite de oliva extra virgen, cítricos vibrantes y hierbas aromáticas como el romero y el tomillo.

"El Mediterráneo representa un estilo de vida saludable, sofisticado y cercano. Conecta con la tendencia global de experiencias gastronómicas basadas en ingredientes frescos, naturales y de temporada", explica el Chef Andrés Vera sobre la filosofía detrás del menú.

"Con Blanc de Blanc buscamos diferenciarnos, ofreciendo sabores reconocidos mundialmente, pero adaptados al contexto elegante y contemporáneo de Quito", dijo Vera.

La innovación en Le Parc es integral, el área de bienestar también se renueva para cerrar el año con broche de oro. El SPA del hotel presenta a un renovado equipo de terapistas y cosmetólogas altamente especializadas, quienes han incorporado nuevas técnicas y protocolos de vanguardia en masajes relajantes y descontracturantes, ofreciendo el refugio perfecto para revitalizarse durante la ajetreada temporada festiva.

Esta Navidad, el Hotel Le Parc invita a huéspedes y visitantes a sumergirse en una atmósfera inigualable, donde las luces festivas iluminan un espacio donde la tradición se encuentra con la más alta innovación.

Es una invitación abierta a festejar los logros del año, disfrutar de la sofisticación de la carta "Blanc de Blanc" en Neu Bistró, o celebrar la inolvidable fiesta de fin de año que tiene preparado Le Parc.