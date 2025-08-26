Pasarela de perros, yoga canina, música, talleres... en el UBA Fest 2025 en el parque Guangüiltagua

Una feria para mascotas y atractivos con música y talleres habrá en Quito el domingo 31 de agosto del 2025

La Unidad de Bienestar Animal (UBA) realizará el UBA FEST 2025 este domingo 31 de agosto, desde las 09:00, en el Parque Metropolitano Guangüiltagua. Según la planificación será una mañana para las familias, animales de compañía con música, talleres y más atractivos.

En la agenda de actividades está previsto tener charlas cortas, talleres prácticos, muestras culturales y zonas de encuentro para adopciones. Así, desde las 09:00, se realizará una caminata interna como actividad simbólica para promover una vida activa y el vínculo saludable con los animales de compañía.

Está previsto la realización de una sesión de Yoga Doga. Esta es una experiencia única para reconectar física y emocionalmente entre sus tutores y los animales. También se contará con una pasarela de animales en adopción. Esto servirá para conocer a los animales rescatados por la UBA y por fundaciones participantes, que buscan un nuevo hogar y una nueva familia.

Desde el UBA además se tiene previsto realizar talleres sobre lenguaje canino, comandos básicos de comunicación con las mascotas y primeros auxilios para animales de compañía en caso de emergencias.

Habrá una zona infantil con actividades de pintura, cuenta cuentos y educación sobre el respeto hacia los animales. Asimismo habrá un show de títeres con una obra educativa sobre bienestar animal para niñas, niños y sus familias. Además presentaciones musicales en vivo: alegría y arte para animar la jornada.

En esta primera edición, el festival UBA Fest 2025 contará con la participación de emprendimientos locales dedicados al bienestar animal, que ofrecerán productos y servicios innovadores:

Santas Huellas: crematorio para animales de compañía.

Smart Pets: accesorios tecnológicos y prácticos.

Mundo Mágico de la Mascota: artículos y entretenimiento.

Dogventures Ec: experiencias de aventura para tutores y animales.

Bro4Pets: nutrición y cuidado especializado.

Aurora – Urna Ecológica: alternativas ecológicas para despedidas responsables.

Alkupets, Vanderpet, Kuki Petshop, Cool Dog, Bocatto: accesorios, alimentos y productos para animales.