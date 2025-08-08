Quito: Comisión autoriza revertir licencia de construcción de edificio en Guápulo

El edifico de tres pisos cuenta con una licencia de construcción desde abril de 2024.

La Comisión de Áreas Históricas del Municipio de Quito autorizó que se inicie el proceso de reversión de la licencia de construcción de un edificio en Guápulo.

La decisión fue tomada este viernes 8 de agosto de 2025 luego de meses de polémica entre el Gobierno central y el Cabildo quiteño.

La licencia que avala la construcción de un edificio de tres pisos fue emitida por la misma comisión en abril de 2024.

En la sesión de este viernes la comisión acogió los informes que indican que el predio se ubica dentro de la delimitación de Protección Urbana Patrimonial de Guápulo.

Dado que el diseño del edificio 'Byron Herrera Santa Cruz' no se integra con el enfoque Paisaje Urbano Histórico, "presenta una amenaza para los valores paisajísticos del sector y, por ende, la Pérdida de Autenticidad Histórica del entorno".

Sin embargo, moradores de la zona protestaron por la construcción que exede los límites en altura y extensión hacia la vía pública.

El Ministerio de Cultura y Patrimonio intervino. A través de un reclamo y un exhorto pidió al Municipio que de marcha atrás para que no se continúe con la construcción.

La construcción supera en altura al convento franciscano. La Agencia Metropolitana de Control (AMC) suspendió la obra en dos ocasiones, y los sellos fueron vulnerados para continuar con los trabajos.