Retiran árboles que presentan riesgo de siniestralidad en la av. Simón Bolívar, norte de Quito

El Municipio de Quito inició este sábado 28 de marzo de 2026 el retiro de los árboles que presentan un riesgo de siniestralidad en la av. Simón Bolívar, norte de Quito.

El Municipio de Quito procedió a retirar varios árboles que se encuentran en malas condiciones estructurales y de salubridad en los taludes ubicados en la av. Simón Bolívar, especialmente en la zona comprendida entre el colegio Johannes Kepler y el Redondel del Ciclista, norte de Quito, en una longitud de trabajo en aproximadamente 2.2 km.

Según el Cabildo, la labores que iniciaron este sábado 28 de marzo de 2026 y culminarán el domingo 29 de marzo, permitirá anticiparse a cualquier evento accidental y así salvar la vida de los usuarios que utilizan ese eje vial por la que transitan diariamente un promedio entre 75 000 y 90 000 vehículos, siendo una de las vías con mayor carga vehicular y siniestralidad de la capital ecuatoriana.

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Las labores se ejecutan desde las 07:00 hasta las 13:00. Uno de los carriles, el más cercano a los taludes, fue cerrado parcialmente en el sentido norte – sur. La gestión de movilidad está en manos de los agentes de la Agencia Metropolitana de Tránsito, quienes recomendaron a la ciudadanía circular con precaución por esta zona y respetar las señales de alerta.

El Código Metropolitano de Quito advierte que “se deben retirar aquellos ejemplares arbóreos que estén muertos o que representen un peligro potencial de acuerdo con la Valoración Visual Técnica de Arbolado (VVT), así como propender el recambio de cobertura vegetal por especies nativas que ofrezcan beneficios ambientales”.

Conforme a esta normativa, los técnicos de la Administración Zonal Eugenio Espejo determinaron cerca de 40 especies que deben ser retiradas para proteger la seguridad vial de los usuarios de la av. Simón Bolívar.

La administración municipal se comprometió a reponer los árboles retirados con especies nativas como yalomán, arrayán, cholán, guabo, aliso, entre otras.