Casas de dos abogados fueron atacadas con explosivos en Machala, El Oro

Dos viviendas fueron atacadas con explosivos en horas de la madrugada.

Dos viviendas fueron atacadas con explosivos durante la madrugada de este miércoles 25 de febrero de 2026 en la ciudad de Machala, provincia de El Oro.

Las explosiones alarmaron a los moradores de la Ciudadela del Seguro, en el sur; y el barrio Rosita Nelly, en el norte de la capital orense.

De acuerdo con información preliminar, las viviendas pertenecen a dos abogados que son familiares. La primera ocurrió alrededor de las 00:50 y la segunda casi a la misma hora en el otro lado de la ciudad.

Las explosiones ocasionaron daños estructurales en ambas viviendas. Además, vehículos que se encontraban en la zona también resultaron afectados.

Por los atentados no se registraron víctimas que lamentar. Mientras que, cuatro personas resultaron con heridas leves por la caída de escombros.

Testigos comentaron que hombres llegaron en motocicletas a colocar explosivos en las viviendas, los que luego detonaron causando alarma en los vecinos.

Personal especializado de la Policía Nacional acudió al sitio para determinar el tipo de explosivo utilizado.