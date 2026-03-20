Ministro Reimberg anuncia golpe a 'Los Choneros' durante el toque de queda

Policia y Fuerzas Armadas ejecutaron operativos durante el toque de queda en cuatro provincias.

En la quinta noche del toque de queda vigente en Ecuador las autoridades desarticularon un grupo delictivo relacionado con el grupo criminal 'Los Choneros', anunció el ministro del Interior, John Reimberg, la mañana de este viernes 19 de marzo del 2026.

El grupo delictivo tenía movimientos económicos de aproximadamente 800 millones de dólares. Según el ministro, se trata de una afectación criminal importante a la organización, aunque no detalló el número de detenidos.