Ministro Reimberg anuncia golpe a 'Los Choneros' durante el toque de queda
En los operativos del toque de queda se desarticuló una organización criminal que tenía movimientos por más de USD 800 millones.
Policia y Fuerzas Armadas ejecutaron operativos durante el toque de queda en cuatro provincias.
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Actualizada:
20 mar 2026 - 06:32
En la quinta noche del toque de queda vigente en Ecuador las autoridades desarticularon un grupo delictivo relacionado con el grupo criminal 'Los Choneros', anunció el ministro del Interior, John Reimberg, la mañana de este viernes 19 de marzo del 2026.
El grupo delictivo tenía movimientos económicos de aproximadamente 800 millones de dólares. Según el ministro, se trata de una afectación criminal importante a la organización, aunque no detalló el número de detenidos.
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