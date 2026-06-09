Debate sobre presunta causa de muerte de Monika Silva en Santa Elena

Con esta imagen, la activista Monika Silva promocionó su serie "Al grano".

Tras el hallazgo sin vida del cuerpo de la activista Monika Silva en su domicilio en Santa Elena, todo un debate surge en torno a las causas de su deceso.

Este 9 de junio de 2026, el ministro del Interior, John Reimberg, habló de un posible suicidio de Silva.

"La autopsia revelará las causas del fallecimiento.. Se presume que la señora murió de suicidio, se encontraron en el lugar los indicios necesarios para llegar a esa determinación". John Reimberg, ministro del Interior

En entrevista con FM Mundo, el ministro también señaló que según las primeras versiones de la pareja sentimental de Monika, ella tenía problemas de depresión y estaba bajo efectos de algunos medicamentos.

Incluso, agregó el funcionario, horas antes la pareja había recibido un mensaje con "palabras que sonaban a despedida".

Esta hipótesis coincide con las declaraciones de Juan Carlos Rojas, jefe de Policía del distrito Santa Elena, quien explicó que el cuerpo de la activista estaba en el piso de su residencia.

"A simple vista se pudo observar un surco en el cuello", manifestó.

El teléfono celular de la fallecida y otros elementos permanecen bajo custodia policial, como parte de la investigación.

Abogado y familiares cuestionan hipótesis

Uno de los que cuestiona la hipótesis que manejan las autoridades es su amigo personal y abogado, Ítalo Pincay.

“Duele su muerte y hay muchas dudas sobre el supuesto suicidio, porque ella no iba a dejar solas a sus pequeñas hijas, a quienes amaba profundamente”, señaló.

El periodista y amigo de Monika, Joffre Paredes, enfatizó que no se puede hablar de un suicidio.

"Yo tengo mis dudas.. Sus rasgos psicológicos no son los de un suicida, ella estaba alegre, no tenía depresión, amaba a sus hijas", dijo en declaraciones al medio La Defensa.

En marzo de 2026, la activista señaló en sus redes sociales haber recibido alertas de un plan para atentar contra su vida, lo que la obligó a abandonar Montañita.

“Salí de Montañita, pero no del país. Voy a continuar denunciando a los corruptos que quieren verme lejos”, afirmó en un video de esa fecha.

La Policía y la Fiscalía investigan las circunstancias de la muerte. En tanto, las hijas de Monika Silva están con una amiga cercana.