John Reimberg no descarta viajar a España para insistir con extradición de alias 'Negro Willy'

El ministro del Interior, John Reimberg, aseguró en entrevista exclusiva con Andrea Bernal en De Lunes a Lunes que los primeros resultados de las medidas de seguridad adoptadas por el Gobierno muestran una reducción del 31% en los índices de criminalidad durante marzo, una cifra que calificó como positiva frente a la situación que atravesaba el país.

Sobre el caso de alias 'Negro Willy', el ministro confirmó que el Gobierno insistirá en su extradición desde España y que se mantienen contactos con las autoridades de ese país, liderado por el gobierno de Pedro Sánchez.

Incluso aseguró que no tendría inconveniente en viajar personalmente si eso facilita el proceso, reiterando que el Estado ecuatoriano buscará a los criminales “en cualquier parte del mundo”.

Insistido por la periodista, si está en sus planes desplazarse hasta España, Reimberg enfatizó que "si eso va a facilitar, va a ayudar para que Willy venga acá a pagar por el daño que ha hecho, mañana estoy en un avión".

El verdadero objetivo: atacar las economías criminales

El funcionario aclaró que el toque de queda no tiene como objetivo principal mejorar estadísticas, sino facilitar operaciones de seguridad de alto riesgo. Según explicó, la medida busca permitir intervenciones sin afectar a la población civil ni generar víctimas colaterales.

Reimberg insistió en que la estrategia del Gobierno se centra en “destruir las economías criminales” más que en realizar detenciones masivas. Según dijo, el enfoque del 2026 es golpear las fuentes de financiamiento de las organizaciones ilegales.

En ese contexto, afirmó que durante 2025 se priorizó la captura de cabecillas de estructuras criminales, mientras que este año la meta es debilitar sus recursos económicos, lo que —según sostuvo— permitirá desorganizar a estas agrupaciones.

Resultados y capturas

El ministro aseguró que se ha detenido a líderes de varias organizaciones criminales, incluyendo a figuras como Lobo Menor, Cortázar y otros cabecillas, a quienes identificó como objetivos prioritarios dentro del plan de seguridad.

También destacó que, a diferencia de administraciones anteriores, el actual Gobierno decidió “enfrentar y no pactar” con las mafias, e incluso señaló que se han tomado acciones contra operadores de justicia que habrían favorecido a estas estructuras.

Operativos durante el toque de queda

Durante el estado de excepción, las autoridades han ejecutado operativos armados, destrucción de campamentos, laboratorios de droga y centros de operaciones criminales en distintas provincias.

Reimberg señaló que al menos 12 objetivos estratégicos han sido destruidos, incluyendo viviendas usadas para secuestros, extorsión y almacenamiento de drogas, además de intervenciones contra la minería ilegal.

Minería ilegal, un nuevo foco del crimen

El ministro advirtió que la minería ilegal se ha convertido en una actividad tan rentable como el narcotráfico, e incluso más segura para las organizaciones criminales.

Explicó que los decomisos de droga suelen generar violencia interna en estas organizaciones, ya que los responsables de proteger los cargamentos son asesinados cuando las operaciones fracasan.

Uso de la fuerza y enfrentamientos

Como parte de los operativos, el ministro confirmó enfrentamientos armados entre fuerzas del orden y grupos criminales, que dejaron siete delincuentes abatidos en intervenciones realizadas en provincias como Los Ríos y Santa Elena.

Defendió estas acciones señalando que se realizaron bajo el uso legítimo de la fuerza, reiterando que la Policía tiene instrucciones claras de actuar con contundencia frente a grupos armados.

Cooperación clave con Estados Unidos

Reimberg confirmó que el trabajo con Estados Unidos ha sido fundamental, especialmente en el ámbito de inteligencia y tecnología para identificar objetivos criminales.

Según explicó, esta cooperación ha permitido la destrucción de al menos seis embarcaciones utilizadas para el transporte de droga, además de importantes incautaciones realizadas en conjunto con autoridades estadounidenses.

Golpe económico a las mafias

En materia financiera, el ministro afirmó que se han decomisado más de un millón de dólares en efectivo en diferentes operativos y que investigaciones conjuntas con la UAFE han permitido detectar afectaciones por más de 1 700 millones de dólares a redes criminales.

También mencionó el caso de empresas presuntamente vinculadas a familiares de alias Fito, donde se detectaron movimientos financieros sospechosos y depósitos sin justificación comercial.

Debilitamiento de grupos como Los Lobos

Reimberg sostuvo que organizaciones como Los Lobos han sido debilitadas tras la captura de sus principales líderes, lo que estaría provocando fracturas internas.

Según su análisis, la estrategia de atacar las finanzas busca precisamente generar disputas internas por el control de los recursos ilegales y así acelerar la desarticulación de estas estructuras.

Posibles nuevos toques de queda

Sobre la posibilidad de ampliar el toque de queda a otras provincias, el ministro indicó que esa decisión depende del presidente Daniel Noboa, aunque aseguró que el Gobierno utilizará “todas las herramientas necesarias” para enfrentar al crimen organizado.

También mencionó reducciones de criminalidad en provincias como Manabí y Esmeraldas, mientras continúan intervenciones en territorios considerados prioritarios.

Próxima visita de Kristi Noem

Finalmente, Reimberg adelantó la próxima visita de la secretaria de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Kristi Noem, en el marco de nuevos acuerdos de cooperación en seguridad impulsados por la administración de Donald Trump.

Dijo que la enviada estadounidense llegará para trabajar en dos temas puntuales: "uno en Homeland Security, que vamos a firmar con ellos, de hecho, un nuevo acuerdo que va a sumar a la seguridad del país. Y otro es para trabajar en el escudo de las Américas, como ya lo anunció el presidente Trump. Ella va a ser la persona que va a estar a cargo".

El ministro concluyó señalando que, pese a la presión del cargo, mantiene la convicción de que las medidas adoptadas van en la dirección correcta, destacando el respaldo ciudadano como uno de los principales respaldos a la estrategia gubernamental.