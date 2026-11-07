Ecuador suma más de 500 becarios Erasmus Mundus y abre nuevas oportunidades de maestrías en Europa

Ecuador, entre los países con más becarios Erasmus Mundus

Más de 500 ecuatorianos han obtenido una beca Erasmus Mundus desde 2004, un programa de la Unión Europea que permite cursar maestrías en distintas instituciones de educación superior de Europa.

Esta cifra ubica al país en el tercer lugar de Sudamérica, después de Brasil y Colombia.

En 2026, otros 23 estudiantes ecuatorianos fueron seleccionados para formar parte de esta iniciativa.

Los nuevos becarios se preparan para viajar a Europa y comenzar sus estudios en programas que combinan formación académica, intercambio cultural y movilidad entre universidades de distintos países.

Antes de su partida, la Delegación de la Unión Europea en Ecuador organizó un encuentro denominado Pre-departure Day.

La jornada reunió a los estudiantes seleccionados, representantes de la comunidad Erasmus Mundus y delegados europeos para compartir información y experiencias sobre esta etapa académica.

Durante el encuentro, Martin Wiese, jefe de Cooperación de la Unión Europea (a.i.), destacó el aporte de la educación para el desarrollo y la cooperación entre países.

También señaló que espera que los becarios regresen a Ecuador con nuevos conocimientos y herramientas que contribuyan al desarrollo del país.

En noviembre de 2026 se abren nuevas convocatorias para estudiar en universidades europeas con becas que cubren la matrícula, manutención, viajes y otros gastos.

¿Qué cubren las becas Erasmus Mundus en noviembre de 2026?

Las convocatorias para el ciclo académico de 2027 se abren progresivamente durante octubre y noviembre de 2026.

Los programas disponibles forman parte del catálogo de Maestrías Conjuntas Erasmus Mundus, que reúne opciones de distintas áreas académicas y consorcios universitarios europeos.

La beca es de financiación completa e incluye:

Matrícula completa del programa de maestría.

Estipendio mensual de aproximadamente 1 400 € para gastos de manutención (durante un máximo de 24 meses).

Asignación para gastos de viaje y costos de instalación.

Apoyo para la tramitación de visado y seguro médico.

También incluyen una asignación para gastos de viaje e instalación, además de apoyo para la gestión del visado y seguro médico.

Plazos para postular

Los plazos para postular no son iguales para todas las maestrías. Cada consorcio universitario establece sus propias fechas de cierre, que generalmente se ubican entre enero, febrero y marzo de 2027.

Por eso, los aspirantes deben revisar las condiciones y el calendario de cada programa antes de enviar su solicitud. Los interesados pueden revisar el catálogo aquí

Requisitos para postular a una maestría en Europa

Entre los requisitos principales está contar con un título universitario de pregrado o estar cursando el último año de la carrera.

También se debe demostrar suficiencia de inglés, generalmente de nivel B2 o superior, mediante certificados oficiales como IELTS o TOEFL, según las condiciones de cada maestría.

Otro criterio señalado para estas becas es no haber residido más de 12 meses en la Unión Europea durante los últimos cinco años.

El programa no establece un límite de edad y está abierto a personas de cualquier nacionalidad, siempre que cumplan los requisitos de admisión.

Una de las características de Erasmus Mundus es que los estudiantes pueden cursar sus estudios en dos y hasta cuatro países europeos, dependiendo de la estructura de cada maestría.