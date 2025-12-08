Emiratos Árabes y Ecuador lanzarán programa de becas de IA para 10 000 jóvenes

Emiratos Árabes Unidos y Ecuador acordaron un programa de becas para jóvenes y acuerdos relacionados al comercio, inversión, tecnología, logística y energías renovables para fortalecer las relaciones.

El domingo 7 de diciembre del 2025 se abrió la embajada ecuatoriana en los Emiratos Árabes Unidos. Este hecho fue calificado como un "hito significativo" en las relaciones bilaterales para fortalecer la interacción diplomática, la facilitación del comercio y los vínculos interpersonales.

Durante las reuniones del presidente Daniel Noboa con las máximas autoridades de este país se estableció como prioridad tener una cooperación en áreas clave como la energía, la sostenibilidad climática y la diversificación de las actividades económicas conjuntas.

10 000 becas para ecuatorianos

Por esta razón se lanzó el programa de becas para 10 000 jóvenes ecuatorianos, implementado en colaboración con la Fundación Dubai Future. La iniciativa busca capacitar a ecuatorianos de entre 18 y 29 años en habilidades avanzadas de inteligencia artificial e ingeniería rápida.

Los ecuatorianos seleccionados estudiarán en la Universidad de Inteligencia Artificial Mohamed bin Zayed (MBZUAI) y la Universidad de Nueva York en Abu Dabi (NYUAD).

¿Expedición a Galápagos?

También se estableció fortalecer la cooperación científica que incluye la posible organización de una expedición de investigación a las Islas Galápagos. Esta actividad estará apoyada por la Fundación Charles Darwin y se centrará en la conservación de la biodiversidad, la resiliencia marina y el intercambio de conocimientos en apoyo de los objetivos ambientales globales.

Acuerdos y memorandos

Entre los convenios que se firmaron está: el Acuerdo de Protección y Promoción de Inversiones, el Memorando de Entendimiento sobre el Corredor Tecnológico y el anuncio de la intención de firmar el Memorando de Entendimiento sobre Migración Circular.

Ecuador y Emiratos Árabes también acordaron convocar el Segundo Foro Económico y de Inversión EAU-Ecuador en el marco de la Cumbre Mundial de Gobiernos en Dubái en 2026. Este servirá como plataforma clave para impulsar la cooperación, destacar las oportunidades del sector privado y consolidar la alianza económica entre ambos países.