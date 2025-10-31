El Ministerio de Educación abrió convocatoria a concurso para profesores en Galápagos

El Ministerio de Educación, Deporte y Cultura (Minedec) anunció la apertura de un Concurso de Méritos y Oposición para el ingreso de docentes al magisterio fiscal en Galápagos. Este proceso, según el propio Ministerio, se realiza después de ocho años. La última convocatoria en el archipiélago se realizó en 2017.

Mediante un video de redes sociales se anunció que el concurso se iniciará el 5 de noviembre de 2025 y pondrá a disposición 36 partidas para los niveles de Educación Inicial, Educación General Básica y Bachillerato, en un territorio con condiciones geográficas, sociales y ambientales únicas.

La convocatoria, según el detalle del Ministerio, se gestionará a través de una plataforma digital disponible en el portal institucional del Minedec. También se establecieron los pasos a seguir en el concurso.

Contar con un título en educación debidamente registrado.

Contar con condición de apto vigente

Estar inscritos en la bolsa de empleo del Consejo de Gobierno del Régimen Especial de Galápagos y poseer residencia permanente en la provincia

