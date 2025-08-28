Murió bebé que nació prematuro por una cesárea ordenada por error en el Hospital de Los Ceibos

En el IESS se investiga un presunto caso de mala praxis en un recién nacido.

Murió un bebé que nació prematuro tras una cesárea de emergencia ordenada por una ecografía mal practicada en el Hospital de Los Ceibos, del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), del norte de Guayaquil.

Las autoridades del hospital fueron llamadas a comparecer en la Comisión del Derecho a la Salud y Deporte de la Asamblea Nacional, el miércoles 27 de agosto de 2025.

Ante los legisladores comparecieron Francisco Macio y Luis Eduardo Yépez, gerente general y director médico del hospital.

Yépez dijo que la madre era una mujer de 20 años con un embarazo de riesgo, infecciones urinarias recurrentes y una fístula en la bolsa amniótica que provocaba fuga de líquido, lo que generaba un ambiente infectado para el feto.

Añadió que luego la mujer presentó un incremento en la eliminación de líquido con olor y color característicos, lo que hacía sospechar una infección grave.

Por su parte, Édgar Lama, presidente del Consejo Directivo del IESS, señaló que la ginecóloga realizó una ecografía en la que no se escucharon latidos, por lo que ordenó una cesárea de emergencia a una mujer con 24 semanas de embarazo.

De acuerdo con Lama, la ginecóloga realizó una ecografía y no detectó latidos. "Luego se dio cuenta que el bebé no había estado muerto y que la ecografía estaba mal hecha", precisó.

Según un comunicado del IESS en el que se denunció el caso, el bebé tuvo que ser trasladado a la Unidad de Cuidados Intenstivos Neonatal (UCIN). Pero en declaraciones de Yépez habla del fallecimiento del bebé.

El doctor añadió que el padre acudió a la morgue para ver a su hijo fallecido. "Cuando lo desenvuelve encuentra que se está moviendo", dijo Yépez ante la Comisión.

Sin embargo, Yépez agregó que según la literatura médica existen casos en los que algunos recién nacidos pueden permanecer hasta dos horas sin movimiento antes de recuperar signos vitales.

Mientras tanto, el personal de salud involucrado en el caso ha sido separado de sus funciones. Una denuncia se presentó en la Fiscalía para la investigación penal, y se auditarán los equipos para verificar su funcionamiento adecuado.