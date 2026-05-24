Simulador de jubilación del IESS: ¿Cómo calcular su pensión en línea?
El simulador digital del IESS permite conocer de forma referencial cuál sería su pensión mensual aproximada de un afiliado.
Afiliados del IESS ya pueden calcular en línea cuánto recibirían de jubilación
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Actualizado:
24 may 2026 - 09:30
El Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) tiene a disposición de los afiliados un simulador de jubilación en línea que permite calcular el monto aproximado que podrían recibir de pensión mensual.
La herramienta está dirigida tanto a afiliados del Seguro General Obligatorio como del Seguro Voluntario y puede utilizarse a través del portal oficial del instituto.
"Los afiliados al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social pueden acceder a este servicio 'Simulador de jubilación', a partir de su primer mes de aportación y desde cualquier lugar del mundo, tan solo ingresando al portal web: www.iess.gob.ec/afiliados", señaló el IESS.
Para realizar la proyección, el sistema toma en cuenta factores como la edad del afiliado, el número de aportaciones acumuladas y el promedio de los cinco mejores sueldos registrados durante el tiempo de trabajo.
Pasos para usar la calculadora en línea
Los afiliados pueden acceder al simulador desde el portal oficial del IESS y seguir los siguientes pasos:
- Dé clic en la sección 'Trámites virtuales'.
- Seleccione la opción 'Asegurados' y luego a 'Pensionistas'.
- Ingrese a 'Simulador de jubilación'.
- Llene los datos que piden como el número de aportes al IESS y el promedio de los cinco mejores sueldos percibidos.
- Finalmente, el sistema mostrará un cálculo estimado de la pensión de jubilación mensual que podría recibir.
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