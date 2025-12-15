Suscríbete a nuestras notificaciones para recibir las últimas noticias y actualizaciones.

Actualizada: 15 dic 2025 - 11:01

16 barrios del norte de Quito sufrirán cortes de agua

 La medida de racionamiento, debido a la falta de lluvias, se aplicará hasta por 18 horas durante una semana según el cronograma oficial.  

