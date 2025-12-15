Actualizada: 15 dic 2025 - 11:01
16 barrios del norte de Quito sufrirán cortes de agua
La medida de racionamiento, debido a la falta de lluvias, se aplicará hasta por 18 horas durante una semana según el cronograma oficial.
