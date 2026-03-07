Suscríbete a nuestras notificaciones para recibir las últimas noticias y actualizaciones.

Actualizada: 07 mar 2026 - 13:51

¿Cómo acceder a la devolución del IVA para adultos mayores en Ecuador?

Conozca el mecanismo para recuperar el IVA, un beneficio clave para los grupos prioritarios. Un reportaje de Astrid Singre

