Actualizada: 07 ene 2026 - 15:20
Compartir
Así sobreviven las plantas a la escasces del agua
Los bosques y matorrales secos del Ecuador albergan especies adaptadas a la escacez de agua de diferentes zonas. Un reportaje de Nathalie Jiménez
Suscríbete a nuestras notificaciones para recibir las últimas noticias y actualizaciones.
Debes habilitar las notificaciones en tu dispositivo para suscribirte a las últimas noticias.
Actualizada: 07 ene 2026 - 15:20
Compartir
Los bosques y matorrales secos del Ecuador albergan especies adaptadas a la escacez de agua de diferentes zonas. Un reportaje de Nathalie Jiménez