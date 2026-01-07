Noticias, miércoles 7 de enero del 2026 | 24 Horas | Ecuador

Noticias, miércoles 7 de enero del 2026 | 24 Horas | Quito

Noticias, miércoles 7 de enero del 2026 | 24 Horas | Guayaqu...

Así sobreviven las plantas a la escasces del agua

Los bosques y matorrales secos del Ecuador albergan especies adaptadas a la escacez de agua de diferentes zonas. Un reportaje de Nathalie Jiménez