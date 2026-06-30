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Autoridades buscan a alias 'Cheo', cabecilla que escapó de narcofiesta en Guayaquil

Autoridades le siguen el rastro a alias 'Cheo' tras su huida en el noroeste de Guayaquil. Un reportaje de Catalina García