Actualizado: 30 jun 2026 - 10:26
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Autoridades buscan a alias 'Cheo', cabecilla que escapó de narcofiesta en Guayaquil
Autoridades le siguen el rastro a alias 'Cheo' tras su huida en el noroeste de Guayaquil. Un reportaje de Catalina García
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Autoridades le siguen el rastro a alias 'Cheo' tras su huida en el noroeste de Guayaquil. Un reportaje de Catalina García