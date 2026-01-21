Actualizada: 21 ene 2026 - 13:19
Compartir
La balanza comercial con Colombia arroja déficit para Ecuador en productos clave
Medicinas y energía eléctrica son los principales rubros que Ecuador importa desde el mercado colombiano. Un reportaje de
Suscríbete a nuestras notificaciones para recibir las últimas noticias y actualizaciones.
Debes habilitar las notificaciones en tu dispositivo para suscribirte a las últimas noticias.
Actualizada: 21 ene 2026 - 13:19
Compartir
Medicinas y energía eléctrica son los principales rubros que Ecuador importa desde el mercado colombiano. Un reportaje de