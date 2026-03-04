Noticias, miércoles 4 de marzo del 2026 | 24 Horas | Ecuador

24 Horas | Quito

La ciencia vuelve a sorprender

Investigadores de la UTPL, mediante un estudio, descubrieron una nueva especie de rana en los paramos del Ecuador. Un reportaje de Nathalie Jiménez