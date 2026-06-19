Suscríbete a nuestras notificaciones para recibir las últimas noticias y actualizaciones.

No, gracias Suscribirse

Debes habilitar las notificaciones en tu dispositivo para suscribirte a las últimas noticias.

Cerrar
Teleamazonas
Teleamazonas En directo
Notificaciones Buscar

Reportajes de 24 Horas

Actualizado: 19 jun 2026 - 22:04

Colombia dispone el cierre temporal de todos los pasos fronterizos

El puente internacional Rumichaca permanecerá cerrado desde las 18:00 del sábado 20 de junio hasta las 06:00 del lunes 22 de junio.

Nuestra TV