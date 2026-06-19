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Colombia dispone el cierre temporal de todos los pasos fronterizos

El puente internacional Rumichaca permanecerá cerrado desde las 18:00 del sábado 20 de junio hasta las 06:00 del lunes 22 de junio.