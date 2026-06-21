Actualizado: 21 jun 2026 - 13:58
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Colombia acude a las urnas para su jornada de elecciones
A las 8:00 de la mañana de hoy inició la jornada de elecciones en el país vecino sin novedades de momento. Un reportaje de Carlos Sacoto
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A las 8:00 de la mañana de hoy inició la jornada de elecciones en el país vecino sin novedades de momento. Un reportaje de Carlos Sacoto