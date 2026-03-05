Actualizada: 05 mar 2026 - 20:11
Compartir
Ecuador y 19 países firman acuerdo con EE. UU. para frenar el narcotráfico
La acción conjunta busca fortalecer la seguridad regional, dejando fuera a países como México, Colombia, Brasil y Nicaragua.
Suscríbete a nuestras notificaciones para recibir las últimas noticias y actualizaciones.
Debes habilitar las notificaciones en tu dispositivo para suscribirte a las últimas noticias.
Actualizada: 05 mar 2026 - 20:11
Compartir
La acción conjunta busca fortalecer la seguridad regional, dejando fuera a países como México, Colombia, Brasil y Nicaragua.