Actualizada: 05 mar 2026 - 20:11

Ecuador y 19 países firman acuerdo con EE. UU. para frenar el narcotráfico

La acción conjunta busca fortalecer la seguridad regional, dejando fuera a países como México, Colombia, Brasil y Nicaragua.

