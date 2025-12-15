Actualizada: 15 dic 2025 - 10:56
Compartir
Estudiante de 11 años muere en su escuela en Milagro
Autopsia y circunstancias del caso generan cuestionamientos sobre lo ocurrido dentro del plantel
Suscríbete a nuestras notificaciones para recibir las últimas noticias y actualizaciones.
Debes habilitar las notificaciones en tu dispositivo para suscribirte a las últimas noticias.
Actualizada: 15 dic 2025 - 10:56
Compartir
Autopsia y circunstancias del caso generan cuestionamientos sobre lo ocurrido dentro del plantel