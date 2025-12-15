Suscríbete a nuestras notificaciones para recibir las últimas noticias y actualizaciones.

No, gracias Suscribirse

Debes habilitar las notificaciones en tu dispositivo para suscribirte a las últimas noticias.

Cerrar
Teleamazonas
Teleamazonas En directo
Notificaciones Buscar

Reportajes de 24 Horas

Actualizada: 15 dic 2025 - 10:56

Estudiante de 11 años muere en su escuela en Milagro

Autopsia y circunstancias del caso generan cuestionamientos sobre lo ocurrido dentro del plantel  

Nuestra TV