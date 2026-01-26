Noticias, lunes 26 de enero del 2026 | 24 Horas | Ecuador

Familias de migrantes ecuatorianos en EE.UU. no han pedido asistencia estatal

Gabriela Sommerfeld se refirió a las conversaciones diplomáticas tras los arrestos de ecuatorianos en la frontera con EE.UU.