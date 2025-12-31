Suscríbete a nuestras notificaciones para recibir las últimas noticias y actualizaciones.

Reportajes de 24 Horas

Actualizada: 31 dic 2025 - 12:44

IVA al 8% impulsa al turismo y anima el feriado de fin de año

La reducción del IVA al 8% genera expectativas en el sector turístico durante el feriado de fin de año. Un reportaje de Ismenia Solórzano 

