Actualizada: 31 dic 2025 - 12:44
Compartir
IVA al 8% impulsa al turismo y anima el feriado de fin de año
La reducción del IVA al 8% genera expectativas en el sector turístico durante el feriado de fin de año. Un reportaje de Ismenia Solórzano
Suscríbete a nuestras notificaciones para recibir las últimas noticias y actualizaciones.
Debes habilitar las notificaciones en tu dispositivo para suscribirte a las últimas noticias.
Actualizada: 31 dic 2025 - 12:44
Compartir
La reducción del IVA al 8% genera expectativas en el sector turístico durante el feriado de fin de año. Un reportaje de Ismenia Solórzano