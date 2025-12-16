Suscríbete a nuestras notificaciones para recibir las últimas noticias y actualizaciones.

No, gracias Suscribirse

Debes habilitar las notificaciones en tu dispositivo para suscribirte a las últimas noticias.

Cerrar
Teleamazonas
Teleamazonas En directo
Notificaciones Buscar

Reportajes de 24 Horas

Actualizada: 16 dic 2025 - 12:42

¿Dónde nacieron y por qué nos gustan tanto los villancicos?

La Navidad no sería lo mismo sin la música decembrina, y sobre todo sin los villancicos. Un reportaje de Mishell Villacís 

Nuestra TV