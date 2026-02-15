Actualizada: 15 feb 2026 - 14:10
Compartir
Nuevo incendio consume tres locales comerciales en el centro de Guayaquil
Más de 20 unidades del Cuerpo de Bomberos combaten las llamas en las calles Chimborazo y Sucre. Un reportaje de Camila Guevara
Suscríbete a nuestras notificaciones para recibir las últimas noticias y actualizaciones.
Debes habilitar las notificaciones en tu dispositivo para suscribirte a las últimas noticias.
Actualizada: 15 feb 2026 - 14:10
Compartir
Más de 20 unidades del Cuerpo de Bomberos combaten las llamas en las calles Chimborazo y Sucre. Un reportaje de Camila Guevara