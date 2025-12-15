Suscríbete a nuestras notificaciones para recibir las últimas noticias y actualizaciones.

Actualizada: 15 dic 2025 - 11:07

El Panecillo se ilumina con el tradicional pesebre gigante

La emblemática escena, con figuras de más de 30 metros, se repite cada año desde hace más de dos décadas  

