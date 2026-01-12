Actualizada: 12 ene 2026 - 18:05
Compartir
Radiografía de la pobreza multidimensional en Ecuador
Ana Cristina Avilés analiza los factores que determinan la calidad de vida y las carencias en el país a través de datos en CuenTAs Claras.
Suscríbete a nuestras notificaciones para recibir las últimas noticias y actualizaciones.
Debes habilitar las notificaciones en tu dispositivo para suscribirte a las últimas noticias.
Actualizada: 12 ene 2026 - 18:05
Compartir
Ana Cristina Avilés analiza los factores que determinan la calidad de vida y las carencias en el país a través de datos en CuenTAs Claras.