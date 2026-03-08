Actualizada: 08 mar 2026 - 13:48
Se registran 440 denuncias por vulneración de datos personales en Ecuador
Las autoridades advierten que el país carece de una cultura de cuidado de la información privada. Un reportaje de Belén Merizalde
